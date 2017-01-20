16فريقاً يتنافسون على بطاقات ممتاز الناشئين

الرياض - الرياضية | Friday, 20 January 2017 - 00:00 am

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة اليد قرعة بطولة السعودية للأندية أبطال المناطق لدرجة الناشئين، المؤهلة للعب في الدوري الممتاز، وأصدرت جدول الدور التمهيدي من البطولة (دور الـ16)، الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

ووفقا للقرعة، يستضيف فريق الباحة نظيره حراء، ويلتقي العروبة مع فيد بالجوف، والعدالة مع الخالدي في الأحساء، والابتسام مع اليرموك بالقطيف، وستقام هذه المباريات يوم الأربعاء 11 جمادى الأولى المقبل.

ويلتقي يوم الخميس 12 جمادى الأولى المقبل فريق الوحدة مع شرورة في مكة المكرمة، والمحمل مع عرعر بالمجمعة، والحزم مع الزلفي في الرس، وكميت مع الجيل في شقراء.

وتتأهل الفرق الثمانية الفائزة للأدوار النهائية من البطولة التي ستقسم فيها الفرق إلى مجموعتين تلعبان بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل البطل والوصيف من كل مجموعة للدور نصف النهائي، والفائزان بمباراة نصف النهائي سيتأهلان معاً للدوري الممتاز للناشئين اعتباراً من الموسم المقبل. وسيتنافسان كذلك على لقب بطولة السعودية، فيما ستلعب باقي الفرق مباريات تحديد المراكز من الثالث حتى الثامن.

وستقام الأدوار النهائية من البطولة خلال الفترة 7 حتى 12 من شهر جمادى الآخرة المقبل، حيث سيتم تحديد مكان إقامتها لاحقاً.