تكريم الخبراء اليابانيين بحضور السفير والغامدي

الرياض - على الحدادي | Friday, 20 January 2017 - 00:00 am

كرم الاتحاد الـسعـودي للكاراتـيه فـريق الـخـبـراء اليابـانيين الذين أشرفوا على الدورات التدريـبـية للاتحاد التى أقيمت في الرياض وجدة على مدى أسبوعين، ويضم فريق الخبراء 4 مدربين هـم: يوك سوتـو ويوشيـهـيـكـو توكونو وتاكـشى ياماجوشي وسو شي تو ياما"

وحـضـر حـفــل الـتــكــريـم نوريهـيرو اوكودا السفـيـر اليابـاني لدى الـسعــوديــة، وعـبـدالـلـه الغامدي الرئيس التنفـيذي للجنة الأولمـبـية السعـوديـة، والدكـتور إبراهـيم القـنـاص رئـيس الاتـحـاد السعـودي للكـاراتـيه، وـتم خلاله تقديم هدايا للخبراء وتبادل الدروع التذكاريـة بين الغامدي والسفيـر الياباني.

وشمـلـت الدورة النـاحـيـتين العلمـية محاضرات نظـرية والفنـية للعبة، وتم تطبيقها عملياً في الصالة المغـطاة، وحظيت الدورة بمتابعة من قبل مدير عام معهد إعداد القـادة سلطان بن سويلم والدكتـور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد.

وأوضح سلطان بن سويلم مدير عام المعهد أن الدورة أقيمت بالتعاون مع اتحاد اللعـبة وتحت إشراف خبراء في رياضة الكاراتيه، مؤكدا أنهم طبقوا خلال هذه الدورة طرقاً علمية، وقال: "هـذه الدورات تساهـم في نهوض المدرب الوطـني وتكريس الأسس العلمـية، كون المدرب هو الأساس في تأهيل اللاعبين القادرين على تحقيق الإنجازات".

من جانبه، عـبر السفيـر الياباني عن سعـادتـه بـهـذا الـتـكريـم والـتـعـاون بين السعودية واليابان في العديد من المجالات ومنها الجانب الريـاضي، مـؤكدا قوة الـعـلاقة والتعاون بين الجانبين.

وشارك في الدورة 155 مدربـا منـهم 60 مدربا في الرياض و95 مـدربا في جدة، وقام الـدكـتور القنـاص بتسليم المدربين شهادات المشاركة.