الفروسية تطلق كرنفال كؤوس الملوك

الرياض - حواس العايد | Friday, 20 January 2017 - 00:00 am

تنطـلق اليوم الـجمـعة وغدا السبت فعاليات كرنفال كؤوس الملوك، الذي ينظمـه نادي الفروسية في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للعام الثاني على التوالي، وذلك من خلال إقامة الأشواط الرئيسية على كؤوس الملوك والأمراء سلطان وبدر ونايـف - رحمهم اللـه، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة للكرنفال.

ورفـع عـادل المــزروع شكره وتقديره للأمير متعـب بن عبـدالـلـه وزير الحرس الوطني رئيس مجـلـس إدارة نادي الفروسية على اهتمـامـه ومتـابعـته الـدائـمـة لأدق تفاصيل استعدادات النادي لكرنفال كؤوس الملوك الذي يقام للعام الثاني على التوالي، وتوجيهاته المستمرة أولاً بأول للخروج بالكرنفال بالمستـوى المأمول واللائق بالمنـاسبـة الغالية على الجميع.

وقـال المزروع : الأمـيـر متـعب حريص كـل الحرص على الظهـور بالمظهـر المشرف لـلـكـرنـفال والـفـعـالـيات المصـاحـبة، لتكون ترجـمة واضحة لكـرنـفال الـوفاء والاعتزاز بملوك وأمراء هذه البلاد.. ممن قـدموا الغـالي والنـفـيس لخدمـة ديـنـهم ووطنهم.

وكشف مدير عام نادي الفروسية عن هدايا قـيـمة تتمثل في 4 سيارات مقدمـة من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.. منها سيـارتـان للجمهور اليوم الجمعة وغدا السبت، وسيارة لأفضل مدرب ولأفضل خيال بعد نهـاية الكرنفال طبقا لحصوله على أعلى نقاط في مجموع أشـوط السباق.

وأشـار المـزروع إلى أن الفعاليات المصاحبة لكرنفال كؤوس الملوك، تتمـثل في مشاركة فرقة موسيقى الحرس الوطني التي ستقدم عدداً من المقطوعات الوطنية، والفرقة الشعبية التي ستقدم عددا من الألوان الشعبية، بالإضافة إلى شـاشات LED متنـقـلة لعرض السباق والفعاليات المصاحبة للجمهور في المواقف الخارجـية وساحـات قـسم العوائل.

وقـال: سيـكـون هـناك معرض رسـومـات الخـيل يتضمن 12 صورة داخل بهـو المنصة، وركـن الرسومـات الـعـام (النـحت، الـرسـم الجداري، الرسم بالرصاص أو الفـحم، الرسم بأدوات مختـلفة)، وركن رسومـات للأطـفال (التـلـوين، رسم الخيل)، بالإضافة إلى كتابة رسائل لجنود الوطن المرابطين على الحدود على لوح ثابت، فرقة شعبية لتقديم ألوان منوعة من الفلكلور السعودي، فعاليات ترفيهية للأطفال (مسرح الطفل).

وأضاف المزروع "تتضمـن الفعالـيات المصاحبة أيضا عرض فيلم يحكي مسيـرة راعي الكأس قبل بداية كل شـوط، وعرض الـكـؤوس لكل حفل على منـصة يمين البـادوك، وعـرض كــأس الشوط في منطقة التتويج يسار البادوك قبل انطلاقة الشوط المخصص له بإخراج خاص، لوحة خلفية للكأس داخل البادوك، لوحة صغيـرة لعرض مواصفات لكل كأس".

ووجه المزروع الدعوة للحضور الكريم للجـمـيع والمــشاركـة والـتـفـاعـل مع كرنفال كؤوس الملـوك السنوي والاستمتاع بالأجواء الاحتـفـالـية الرائعة التي ستـصاحب هذه المنـاسبـة الغالية، ومشاهدة سباقات الخيل الرائعة.