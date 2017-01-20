14 فريقا في ممتاز الصالات

الرياض - الرياضية | Friday, 20 January 2017 - 00:00 am

عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برئاسة الدكتور خالد بن مقرن أمس الخميس اجتماعاً مع ممثلي ومندوبي أندية الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات.

وافق المجتمعون على تعديل نظام وآلية الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات، بحيث يشارك في الدوري الممتاز 14 نادياً يتم تقسيمها على مجموعتين وذلك بنظام دوري كامل (ذهاب وإياب)، ويلتقي متصدرا المجموعتين على النهائي لتحديد البطل والوصيف فيما يلعب الوصيفان لتحديد المركزين الثالث والرابع.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية هبوط الأندية إلى الدرجة الأولى، بحيث يهبط أصحاب المركزين السادس والسابع من المجموعتين ليصبح مجموعة الأندية التي ستهبط إلى دوري الدرجة الأولى أربعة أندية.

وتقرر أن تشارك أندية مصدة، الشعيب، الاتفاق، القادسية، رضوى، الخالدي، أبها، النخيل، الجبلين، الباحة، العرض، العلمين في الدوري الممتاز، على أن تقام دورة صعود بمشاركة 8 أندية على مجموعتين، تضم الأولى أندية الريان والخويلدية والأنصار والنهضة، وتضم الثانية أندية قلوة والرياض وطويق والصقور، وتقام الدورة بنظام دوري مجمع، ويلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ليتأهل الفائزان إلى الدوري الممتاز.