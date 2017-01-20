باخشب نائبا لرئيس اتحاد السيارات

الرياض - الرياضية | Friday, 20 January 2017 - 00:00 am

يخـوض عـبــدالـمـجـيد الخليفي سائـق المنتـخب الـسعــودي لـلـدراجـات الصحراوية منافسات الجولة الثالثة من بطولة الإمارات الصحراوية التي تقام اليوم الجمعة، بمشاركة أكثر من 85 سائقا ودراجا دوليا.

ويأمل الخليفي في تحقيق نتيجة إيجابية وتعويض تعثره في الجولة الماضية، بعد أن حقق المركز الأول في الجولة الأولى عبر مشاركته في فئة (الكوادز).

من جهة ثانية، تم تعيين عبداللـه بـاخـشب عـضـو مجلس إدارة اتحاد السيارات نائبا لرئيس الاتحاد وذلك بإجماع أعضاء مجلس إدارة الاتـحاد خلال الاجـتـماع الأول للمجلس بعد التشكيل والذي عقد في مقر الاتحـاد بالرياض.

واعـتـمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع رؤية وأهداف الاتحاد انطلاقا من الدور الذي يـنـبغي أن يقوم بـه الاتحاد تجاه مشروع رؤية المملكة 2030م وبرامجـها التنموية، كما تم استعراض نـظام البـطولات المحلـية وتنظيـمـها ووضع خـطة عمل وتعزيز التواصل مع الأعـضاء مما يـسهـم في تحـقـيق الإنـجازات عـلى كافة المستويـات الإقليمـية والقـاريـة.