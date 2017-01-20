وفاة مواطن بريطاني في قطر خلال عمله بأحد استادات مونديال 2022

برلين/الدوحة ـــ د ب أ | Friday, 20 January 2017 - 13:27 pm

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر أن رجلا بريطانيا توفي مساء الخميس خلال عمله بأحد الاستادات التي تجهز لاحتضان فعاليات بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وذكرت اللجنة في بيان بموقعها على الإنترنت: "توفي رجل بريطاني يبلغ من العمر 40 عاما أثناء مباشرة عمله في استاد خليفة الدولي. وعلى الفور، تم إبلاغ الجهات المعنية وعائلة المتوفى بالخبر، ويجري حاليا تحقيق للوقوف على ملابسات الوفاة، وسنوافيكم بآخر المستجدات لاحقًا".

وأضافت اللجنة "تتقدم اللجنة العليا للمشاريع والإرث بخالص تعازيها لعائلة المتوفى".

وواجهت قطر سلسلة من الانتقادات من جانب منظمات لحقوق الإنسان واتحادات ونقابات عمالية وكذلك بعض السياسيين، حول ظروف العمل في دولة قطر بشكل عام وفي المواقع الخاصة باحتضان مونديال 2022 بشكل خاص.

وأدخلت قطر تعديلات إصلاحية على قانون العمل لكن بعض المنظمات، ومنها منظمة العفو الدولية، لم تعتبر ذلك كافيا.