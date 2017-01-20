"فيفا" يختار أحمد عيد عضوًا في لجنة أصحاب مصالح كرة القدم

الرياض ــ الرياضية | Friday, 20 January 2017 - 13:46 pm

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختيار رئيس الاتحاد السعودي السابق لكرة القدم أحمد عيد عضواً في لجنة أصحاب مصالح كرة القدم التابعة له.



وتقوم لجنة أصحاب مصالح كرة القدم بنصح ومساعدة المجلس حول كل الأمور المتعلقة بكرة القدم وخصوصاً هيكلية اللعبة بالإضافة إلى الأمور التقنية ، كما تتعامل اللجنة مع العلاقة بين كل من الأندية واللاعبين والبطولات والإتحادات الأعضاء والإتحادات القارية وبين FIFA بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بفائدة كرة القدم للأندية حول العالم.



ويترأس اللجنة فيكتور مونتاجلياني من كندا وتضم في عضويتها كل من :



إيفيلينا كريستيلين نائباً للرئيس من ايطاليا

انفوريو رودلفو من الارجنتين عضواً

كافو ( ماركوس إيفانجيليستا دي مواراييس) من البرازيل عضواً

اولاند مادس من الدنمارك عضواً

برانس بوبي من انجلترا عضوا

إيفان جازيديس من انجلترا عضواً

ريتشارد سكودامور من انجلترا عضواً

فيليبي بيات من فرنسا عضواً

سيفرت كرستيان من المانسا عضوا

أومبرتو جانديني من ايطاليا عضوا

ماوري متسورو من اليابان عضواً

ديسيو دي ماريا من المكسيك عضواً

فان در سار من هولندا عضواً

شاو ديرك من نيوزلندا عضواً

فيرناندو جوميز دا سيلفا من البرتغال عضواً

أحمد عيد من السعودية عضواً

أوجوستين سينجور من السنغال عضواً

لوبيز بيدرو من اسبانيا عضواً

سكافرير كلاوديو من سويسرا عضواً

كورديرو كارولوس من الولايات المتحدة الامريكية عضواً