الجابر عضواً في لجنة شؤون اللاعبين بـ "فيفا"

الرياض ـــ الرياضية | Friday, 20 January 2017 - 14:01 pm

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المدرب السعودي سامي الجابر عضوًا في لجنة شؤون اللاعبين.



وأصبح سامي الجابر هو العضو العربي الوحيد في لجنة شئون اللاعبين بفيفا بتشكيلها الجديد الذي تم الإعلان عنه صباح اليوم الجمعة.



ويملك الجابر الذي اعتزل لعب كرة القدم في العام 2007 مسيرة حافلة في المستطيل الأخضر قبل أن يتجه لمجال التدريب حيث درّب الهلال السعودي والعربي القطري والوحدة الإماراتي .



وجاء قرار تعيين الجابر بعد ساعات قليلة من خروج فريق الشباب الذي يتولى تدريبه من كأس خادم الحرمين الشريفين على يد فريق وج أحد أندية الدرجة الأولى .