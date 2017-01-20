أعطى سامي الجابر المدير الفني لفريق الشباب راحة للاعبي الفريق عن التدريبات مساء اليوم اليوم الجمعة، وذلك بعد الخسارة من فريق وج يوم أمس الخميس في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بهدف دون مقابل.وقرر الجهاز ا