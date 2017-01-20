الاتحاد الآسيوي يكرم رئيس لجنة الحكام السعودية
الرياض - الرياضية | Friday, 20 January 2017 - 14:31 pm
كرم الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الحكم الدولي السابق رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم مدير تطوير الحكام في دائرة التحكيم باتحاد الكرة ، وذلك خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور .
وجاء تكريم العواجي تقديراً لتميزه في التحكيم ضمن حكام النخبة الاسيوي لمدة 8 سنوات .
الجدير بالذكر ان العواجي سبق أن شارك في ادارة مباريات جميع المسابقات الآسيوية بكافة مستوياتها خلال مسيرته التحكيمية .