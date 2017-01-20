فيفا يتغزل في الحضري ويصفه بالفرعون الخالد

الرياض ــ الرياضية | Friday, 20 January 2017 - 14:40 pm

وصف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عصام الحضرى حارس المنتخب المصري لكرة القدم ونادى وادى دجلة بـ"الفرعون الخالد"، وذلك عطفاً على تحقيقه رقماً قياسياً بعد مشاركته فى مباراة مصر ومالى التى أقيمت الثلاثاء الماضى، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى الجابون والتى انتهت بالتعادل السلبى.







وذكر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى، أن عصام الحضرى بات أكبر لاعب يشارك فى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية على مدار التاريخ، بعدما شارك فى مباراة مالى، بعمر 44 عاماً ويومين.







وأضاف فيفا فى التقرير الذى أعده عن أبرز الأرقام القياسية، التى تحققت فى ملاعب العالم الأسبوع الماضى، أن عصام الحضرى، نجح فى تحطيم رقم مواطنه حسام حسن، الذى كان عمره 39 سنة وستة أشهر، حين شارك مع منتخب "الفراعنة" فى نسخة 2006 من المونديال الأفريقى.







وأوضح الاتحاد الدولى أن عصام الحضرى يحلم بأن يكون أكبر لاعب سناً فى تاريخ كأس العالم، وذلك بتحطيم الرقم القياسى المسجل باسم الحارس الكولومبى، الذى شارك بديلاً فى مباراة بلاده كولومبيا أمام اليابان فى مونديال 2014 بالبرازيل وهو بعمر 43 عاما.





ويستعد عصام الحضرى لحماية عرين منتخب مصر أمام أوغندا، فى المباراة التى تجمعهما فى التاسعة مساء غد السبت، بملعب "بورت جنتيل".