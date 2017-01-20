أخضر اليد يختتم الدور التمهيدي بالانتصار على تشيلي

الرياض - الرياضية | Friday, 20 January 2017 - 18:00 pm

انتزع المنتخب السعودي فوزه الأول في بطولة كأس العالم لكرة اليد الـ25 المقامة حالياً في فرنسا، إثر تغلبه اليوم الجمعة على المنتخب التشيلي 26 / 25 في الجولة الـ5 والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل 13 / 13، لكن المنتخب السعودي تمكن في الشوط الثاني من التقدم وتوسيع الفارق حتى أنهى المباراة فائزاً 26 / 25.

وبهذا الفوز، حقق المنتخب السعودي أول نقطتين له في البطولة في حين توقف رصيد منتخب تشيلي عند نقطتين.



ومن المقرر أن ينافس المنتخب السعودي في دور كأس الرئيس الذي يحدد أصحاب المراكز من الـ17 إلى المركز الـ24.