صائد الكبار يسترجع الذكريات ويطيح بالاتحاد من كأس الملك

الرياض ــ الرياضية | Friday, 20 January 2017 - 17:24 pm

فجر الفريق الأول لكرة القدم لكرة القدم بنادي الطائي مفاجأة من العيار الثقيل وذلك بإقصائه لضيفه الاتحاد من دور الـ 32 من كاس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل .



انتهت المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل بدون أهداف ليحتكم الفريقان للأشواط الإضافية التي ابتسمت في النهاية لمصلحة أصحاب الأرض .



سجل أهداف الطائي كل من سليمان الشمري عند الدقيقة 92 وعبدالله الحجي عند الدقيقة 94 فيما سجل هدف الاتحاد عبدالعزيز العرياني عند الدقيقة 99 .



هذه النتئجة أهلت الطائي إلى دور الـ 16 لمقابلة فريق العدالة الذي تأهل على حساب الباطن بثلاثة اهداف مقابل هدفين .