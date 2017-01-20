الهلال يستعد للوحدة والعابد يغيب عن التمرين

الرياض - الرياضية | Friday, 20 January 2017 - 19:22 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عصر اليوم الجمعة تدريباته الاعتيادية، تحضيراً لمواجهة نظيره الوحدة مساء الإثنين المقبل، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



وتركزت الحصة التدريبية على النواحي البدنية والفنية، إذ تنوع مران اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في لقاء القيصومة ما بين الجري على سرعات مختلفة، وأداء تدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني بمقر النادي.



وفي الوقت نفسه، أجرى بقية اللاعبين تدريباً اعتيادياً عمد خلاله الجهاز الفني على تطبيق عدد من التدريبات الفنية قبل أن يطبق الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني تدريبات بناء الهجمة من الخلف وإنهائها بشكل سليم، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.





من جانب أخر، لم يتواجد اللاعب نواف العابد بمران اليوم إذ قدم عذراً مسبقاً للجهازين الفني والإداري.