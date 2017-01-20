كونتي مدرب تشيلسي: كوستا جاهز للمشاركة في المباريات

لندن - رويترز | Friday, 20 January 2017 - 19:58 pm

أوضح أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أن دييجو كوستا جاهز للمشاركة ضد هال سيتي بعد التعافي من إصابة في الظهر.

وزادت التكهنات حول مستقبل المهاجم الإسباني في ستامفورد بريدج بعد غيابه عن الفوز 3/0 ليستر سيتي حامل اللقب.



وأشارت تقارير صحفية إلى أن تيانجين قوانجيان الصيني يريد التعاقد مع كوستا هداف تشيلسي الموسم الحالي وإلى وجود مشادة بينه وبين أحد أعضاء الجهاز التدريبي.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "اعتقد أن اللاعب يريد البقاء في تشيلسي، وهو سعيد باللعب لنا، وهذه الفكرة بعيدة تماما عنه هو أهم شيء لنا، لا أرى أي مشكلة، سمعت العديد من التكهنات عن دييجو لكن أهم شيء أنه تدرب معنا هذا الأسبوع ولا يشعر بألم في الظهر وهو متاح للعودة إلى التشكيلة".



وأضاف: "دييجو لاعب مهم للغاية لنا، عندما يحافظ على مستواه سيلعب معنا دائماً".



ويتقاسم كوستا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع إليكسيس سانشيز لاعب أرسنال برصيد 14 هدفاً لكل منهما.



وكان كونتي حذراً حول قراره هل سيشرك كوستا ضد هال المتعثر على ملعب ستامفورد بريدج أم لا، فيما ستعد مباراته رقم 100 منذ انضمامه من أتليتيكو مدريد.



وقال كونتي: "سنرى يوم الأحد، لا أريد منح المنافس حلاً للغز أتمنى أن يحتفل بمباراته رقم 100معنا".



ويبتعد تشيلسي في الصدارة وبفارق 7 نقاط عن توتنهام هوتسبير وليفربول واستضافة هال ستمكنه من مواصلة الضغط على الفرق التي تطارده.



وحذر كونتي من أن هال الذي أظهر بعض ملامح العودة تحت قيادة المدرب الجديد ماركو سيلفا بالفوز على بورنموث والتقدم إلى المركز 18 لا يجب الاستهانة به.



وأضاف: "إذا اعتقدتم أن هذه المباريات سهلة فهذا خطأ كبير، ويمكن أن ندفع ثمن ذلك في نهاية الموسم".

وتابع: "هال فريق جيد المنافس قام بتغيير المدرب وفي المعتاد تحصل على رد فعل رائع من اللاعبين".