"مناورة" تعد الفتح للوطني

الأحساء ـ الرياضية | Friday, 20 January 2017 - 20:17 pm

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحضيراته لمواجهة ضيفه الوطني ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستقام غداً السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ، وذلك بتدريب أجراه عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي بالاحساء.



وبدأ التونسي فتحي الجبال المدير الفني للفريق تدريب اليوم بتمارين الاحماء ثم قسم اللاعبين إلى مجموعتين أجريتا مناورة على نصف مساحة الملعب شهدت التطبيق النهائي للجمل التكتيكية الخاصة بمواجهة الغد قبل أن يختتم التدريب بتمارين الإطالة.