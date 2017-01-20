الأخضر الشاب يفوز على أذربيجان في بطولة أنطاليا وأبوشرارة يخرج مصاباً

أنطاليا - الرياضية | Friday, 20 January 2017 - 20:43 pm

فاز المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم الفوز على نظيره الأذربيجاني بنتيجة هدف دون رد ضمن مباريات بطولة أنطاليا الدولية الودية لكرة القدم التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية هذه الأيام.



وسجل هدف الأخضر الشاب لاعب الوسط أيمن الخليف في مباراة شهدت مشاركة العديد من اللاعبين سعياً من المدرب سعد الشهري للوقوف على جاهزية جميع االلاعبين قبل خوض غمار كأس العالم تحت 20 عام في كوريا الجنوبية شهر مايو المقبل.



وشهدت المباراة تعرض اللاعب حسن أبو شرارة إلى إصابة أجبرته على مغادرة المباراة.



من جهة أخرى، سيلعب المنتخب السعودي مباراته الثانية أمام منتخب السودان في البطولة ذاتها الأحد المقبل.



يذكر أن بعثة الأخضر تضم 26 لاعباً، ويترأس البعثة موسى الزياد نائب المشرف العام على المنتخبات السنية عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .