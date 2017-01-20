لجنة الاخلاق في الفيفا توقف مساعد بن همام مدى الحياة

زوريخ - (أ ف ب) | Friday, 20 January 2017 - 21:31 pm

قررت الغرفة القضائية التابعة للجنة الاخلاق المستقلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ايقاف نجيب شيراكال مساعد رئيس الاتحاد الاسيوي السابق القطري محمد بن همام من المشاركة في اي نشاط متعلق بكرة القدم على الصعيدين الوطني والدولي مدى الحياة.



وكان الملف الخاص بشيراكال احيل الى غرفة التحقيق التابعة للجنة الاخلاق في 2 نوفمبر 2016.



وخلصت الغرفة القضائية في بيان الجمعة الى: "ضلوع شيراكال بالتورط في دفعات عدة غير اخلاقية نيابة عن طرف ثالث لفائدة عدد من المسؤولين الكرويين في كرة القدم بين عامي 2009 و 2011، كما انه لم يظهر اي تعاون في عدد من الاجراءات مع محققي لجنة الاخلاق".



واضاف البيان ان شيراكال وجد مذنبا بـ"تضارب المصالح" فضلا عن تهم "رشاوى وفساد".

ودخلت العقوبة حيز التنفيذ بدءا من الجمعة.



واوقف بن همام عام 2011 مدى الحياة بعد اتهامه بالرشوة اثناء ترشحه لرئاسة فيفا في مواجهة الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر.

وعصفت في الاتحاد الدولي قضايا فساد متعددة في السنوات الماضية ادت الى ايقاف بلاتر والامين العام الفرنسي جيروم فالك وعدد كبير من مسؤوليه.