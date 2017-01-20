باتريك ينقل القادسية إلى دور الـ 16

الرياض - نواف الشعلان | Friday, 20 January 2017 - 21:35 pm

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية إلى دور الـ 16 ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشرفين، وذلك بعدما سحق مضيفه الصفا برباعية مقابل لا شيء، ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، في اللقاء الذي جمع الفريقن مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير سعود بن جلوي الرياضية "الراكة".



وتكفل نجم اللقاء باتريك إيز بثلاثة أهداف لفريقه القادسية عند الدقيقة 21 فالدقيقة 47 ثم بصم على الهاتريك عند الدقيقة 87، قبل أن ينهي زميله مازن أبو شرارة مهرجان الأهداف القدساوي بالهدف الرابع عند الدقيقة 92.