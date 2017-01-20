حامل اللقب يقصي الشعلة ويبلغ دور الـ 16

الرياض - نواف الشعلان | Friday, 20 January 2017 - 22:33 pm

حقق الأهلي فوزاً صعباً على الشعلة بهدفين لهدف ليتأهل إلى دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" بجدة، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



ونجح سلمان المؤشر بإحراز الهدف الأول للأهلي مبكراً عند الدقيقة 15 بالشوط الأول، واستطاع اللاعب سعد الدوسري تسجيل هدف التعادل للشعلة عند الدقيقة 50، قبل أن يخطف حسين المقهوي هدف الفوز للأهلي عند الدقيقة الأخيرة من الزمن بدل من الضائع 4+90.



يشار إلى أن المباراة شهدت مشاركة اللاعبان المنضمان مؤخراً للأهلي سعيد المولد والعراقي سعد الأمير.