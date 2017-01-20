زيدان: رونالدو سيتعرض للانتقادات دوماً

مدريد - رويترز | Friday, 20 January 2017 - 23:23 pm

تجاهل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة الانتقادات الموجهة لأيقونة فريقه كريستيانو رونالدو الذي بدأ بعيداً عن مستواه بالتزامن مع خسارة ريال لمباراتين متتاليتين ليتوقف رقمه القياسي المحلي عند 40 مباراة دون هزيمة.





وعجز رونالدو عن ترك بصمته في الهزيمة 2-1 أمام سيلتا فيجو بملعب ريال بكأس الملك يوم الأربعاء الماضي وقبلها في الخسارة بنفس النتيجة من إشبيلية يوم الأحد الماضي في الدوري رغم تسجيله لهدف من ركلة جزاء.





وسجل رونالدو - الحاصل مؤخرا على الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا مع ريال وببطولة أوروبا 2016 مع البرتغال - 12 هدفا في الدوري هذا الموسم بفارق هدفين خلف ليونيل ميسي ولويس سواريز هدافي المسابقة.





لكن اللاعب البرتغالي تعرض لانتقادات من وسائل إعلام إسبانية لتراجع تأثيره في المباريات وفشله في التسجيل أمام برشلونة وفياريال وأتليتيك بيلباو رغم إحرازه ثلاثية أمام الغريم أتليتيكو مدريد.





وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم قبل مواجهة ملقا :"سيتعرض كريستيانو للانتقادات دائما عندما لا يسجل أو يلعب في مركز مختلف لكنه معتاد على ذلك ويركز مثل الجميع في المباراة المقبلة".





وأضاف المدرب الفرنسي :"سيظل لاعباً يصنع الفارق لفريقه، ربما يلعب بشكل سيء أحيانا وهذا كان يحدث معي عندما كنت لاعبا، لكن لا توجد مشكلة والأهم مواصلة العمل الجاد".





ورغم انتقاد زيدان لفريقه بعد الخسارة أمام سيلتا لغياب الفاعلية والتركيز قال: "إنه مطمئن على الفريق رغم الخسارتين المتتاليتين".





وتابع :"هذه هي كرة القدم، لا يمكن الفوز في كل المباريات، نفكر فقط في العمل والتركيز للتحسن..لا أشعر بالقلق، أنا تحت الضغط دوما وأدركت ذلك عند توقيع العقد وسأظل هكذا حتى آخر يوم، لكن هذا يزيدني قوة كل يوم".





ويفتقد ريال لجهود جيمس رودريجيز أمام ملقا بسبب إصابة بربلة الساق وداني كارباخال المصاب في عضلات الفخذ الخلفية إضافة لجاريث بيل وبيبي.