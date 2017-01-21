أمير الباحة يستقبل رئيس العين

الباحة ـ واس | Saturday, 21 January 2017 - 00:00 am

استقبل الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة، محمد بن عبدالرحمن الزهراني رئيس نادي العين الرياضي بالأطاولة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي هنأه الأمير مشاري فِي بداية اللقاء بمناسبة انتخابه لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة المجالات الرياضية في المنطقة، حيث أشاد أمير الباحة بما يحققه رياضيو المنطقة من منجزات وبطولات، متمنياً لهم التوفيق وتحقيق مزيد من المنجزات في مختلف المجالات الرياضية، منوها بدعم واهتمام القيادة الرشيدة ـ يحفظها الله ـ بالشباب والرياضة وتوفير كل ما يخدمهم لرفع مكانة الوطن في شتى المجالات الرياضية. ‬

وأعرب رئيس نادي العين ‫من جهته، باسمه وباسم الرياضين في المنطقة عن الشكر والتقدير لأمير الباحة على دعمه ومتابعته لشباب المنطقة، معتبرا ذلك حافزاً لتقديم المزيد من العطاء.‬