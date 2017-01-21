الفتح يتصدر بالهلال.. والنصر يسقط الاتحاد

المدينة المنورة ـ ذياب الحجيلي | Saturday, 21 January 2017 - 00:00 am

حافظ الفريق الأول لكرة السلة بنادي الفتح على صدارة ترتيب أندية الدوري الممتاز عقب فوزه أمس على ضيفه الهلال 86ـ70 في اللقاء الذي جمع الفريقين في صالة رعاية الشباب بالأحساء ضمن الجولة الثامنة المؤجلة.

وحقق فريق النصر فوزا مثيرا على مضيفه الاتحاد 63ـ62 في اللقاء الذي أقيم على صالة رعاية الشباب بجدة بعد مباراة قوية من الطرفين، ونجح النصر في حسمها في الثواني الأخيرة.

وانتزع فريق أحد المركز الثاني في سلم الترتيب عقب فوزه على الأنصار (89ـ71) في ديربي المدينة المنورة، فيما كسب العربي نظيره النور 69ـ60 في عنيزة، وحقق الوحدة الفوز على الأهلي 85ـ53 في مكة المكرمة، وكسب السلام نظيره النهضة 75ـ60 في الدمام.