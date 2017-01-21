حقوق الهلال تهدد عروض الفرج

الرياض ـ سلطان العتيبي | Saturday, 21 January 2017 - 00:00 am

بدت عروض الانتقال المحلية مهددة بالانقطاع عن سلمان الفرج لاعب فريق الهلال، والذي يعيش في مفاوضات مستمرة مع ناديه على تجديد عقده الاحترافي، قبل انتهائه الصيف المقبل.

وذكرت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، أن عوائد بدل التدريب والتطوير المستحقة للهلال، في حال انتقال الفرج إلى أي نادٍ سعودي بوضعية اللاعب المحترف تصل إلى 12 مليون ريال، بموجب عرض التجديد الذي قدمه النادي للاعب في أغسطس عام 2015، وقبل إلغاء العمل بالمادة السادسة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن الفرج يرفض التوقيع لأي نادٍ محلي بوضعية اللاعب الهاوي، في حال طُلب منه ذلك بغية إسقاط عوائد نادي الهلال، حيث يتمسك بالانتقال كلاعب محترف؛ لضمان الحصول على حقوقه المالية التي يشملها العقد.