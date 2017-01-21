رئيس النصر: هذه قصة زوران

الرياض ـ حواس العايد | Saturday, 21 January 2017 - 02:53 am

كشف الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر للاعبي الفريق الأول، مسببات قرار إدارة النادي بالتجديد مع الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق.

وقال قبل بدء حصة التدريب أمس: "رأينا تجديد عقد زوران ماميتش للعام المقبل نظير المستويات الجيدة، التي يقدمها مع الفريق هذا الموسم في جميع المسابقات".

وطالب الأمير فيصل بن تركي من اللاعبين بذل المزيد من الجهود في الفترة المقبلة، والتي يخوض فيها الفريق العديد من الاستحقاقات على الصعيد المحلي.