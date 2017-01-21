المادة 10 أبعدت سفياني عن الاتحاد

الرياض ـ إبراهيم الجريس | Saturday, 21 January 2017 - 00:00 am

تنتهي اليوم السبت المدة القانونية لربيع سفياني لاعب فريق النصر السابق، والمنتقل حديثاً لفريق الاتحاد، وبات بإمكانه المشاركة رسمياً بوضعية اللاعب الهاوي.

وتشير الفقرة الأولى من المادة 10 للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، إلى وجوب مرور 30 يوماً من آخر مباراة للاعب المحترف؛ حتى يتمكن من المشاركة قانونياً في حال إعادة قيده لاعباً هاوياً.

وغاب ربيع سفياني عن مواجهة فريقه الاتحاد أمام الطائي أمس في حائل، والتي كسبها الأخير 2ـ1 ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويبدو لقاء فريقي الفتح والنصر الذي جرى في الأحساء يوم 21 ديسمبر الماضي ضمن الجولة 14 لبطولة دوري المحترفين، هو الظهور الأخير لربيع سفياني بوضعية اللاعب المحترف، قبل أن يوقع الأسبوع الماضي عقد انتقاله لاعباً هاوياً لنادي الاتحاد.