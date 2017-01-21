معسكر الأخضر.. “ساحة مفاوضات”

الرياض ـ علي الحدادي | Saturday, 21 January 2017 - 02:52 am

وصف نادي الشباب المعسكر الأخير للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بـ"ساحة المفاوضات"، مطالباً عبر بيان إعلامي شديد اللهجة بضرورة التحقيق في مفاوضات أحد الأندية مع حارسه محمد العويس.وكشفت إدارة الشباب في البيان الصادر أمس الجمعة، أنها جهزت عرضاً مادياً ترى أنه مجزٍ لتسليمه اللاعب بعد الفراغ من المعسكر الذي احتضنته العاصمة الإماراتية، لكنها فوجئت ـ بحسب البيان ـ بانقطاع اتصال اللاعب مع النادي، وإغلاقه جميع هواتفه ووسائل الاتصال الرسمية له، إلى جانب تغيبه عن النادي حتى تاريخ البيان.

وأضافت: "أزعجنا كثيراً ما حصل من تحول المعسكر التدريبي للمنتخب إلى ساحة للمفاوضات المباشرة مع لاعبنا لصالح أحد الأندية، وبصمت يثير التساؤل من إدارة المنتخب، وإننا نطالب الاتحاد السعودي لكرة القدم باتخاذ اللازم حيال ما جرى، وسنتقدم بشكوى رسمية توضح جميع هذه الملابسات".