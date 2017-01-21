تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية إلى دور الـ 16 ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشرفين، وذلك بعدما سحق مضيفه الصفا برباعية مقابل لا شيء، ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، في اللقاء الذي