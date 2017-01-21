الصالح وتاكو يمهدان طريق الأخضر في تايلند
الرياض ــ الرياضية | Saturday, 21 January 2017 - 14:20 pm
ناقش زكي الصالح مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وتاكو مساعد المدير الفني للمنتخب مع ممثلي الاتحاد التايلاندي لكرة القدم التجهيزات الخاصة بالمنتخب خلال فترة إقامته في العاصمة التايلاندية " بانكوك" استعداداً لمواجهة المنتخب القادمة أمام منتخب تايلاند ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.
وتم خلال اللقاء تحديد مواعيد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي بالمدير الفني للمنتخب وتحديد المدرجات الخاصة لجماهير الأخضر .
وزار الصالح وتاكو ملعب المباراة وملعب التدريب كما تفقدا مقر اقامة المنتخب في العاصمة التايلاندية " بانكوك.