امم افريقيا 2017: جولة الحسم لانتزاع بطاقتي المجموعة الأولى إلى ربع النهائي

فرانسفيل - (أ ف ب) | Saturday, 21 January 2017 - 14:38 pm

تقام الأحد الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى في كأس الامم الافريقية الحادية والثلاثين لكرة القدم فتلتقي الغابون المضيفة مع الكاميرون في ليبرفيل، فيما تلعب بوركينا فاسو مع غينيا بيساو في فرانسفيل.



وسيكون الحسم في الجولة الاخيرة من الدور الاول اذ تتصدر الكاميرون ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مقابل نقطتين لكل من الغابون وبوركينا فاسو ونقطة واحدة لغينيا بيساو، وتملك المنتخبات الاربعة فرصة التأهل الى ربع النهائي.



تملك الكاميرون، بطلة المسابقة 4 مرات (1984 و1988 و2000 و2002)، فرصة اكبر من الغابون لعبور الدور الاول اذ يكفيها التعادل لانتزاع احدى بطاقتي التأهل الى ربع النهائي.



في المقابل، تحتاج الغابون الى الفوز او التعادل شرط ان تتعادل بوركينا فاسو مع غينيا بيساو بنتيجة اقل.

واعتبر مدرب الغابون الاسباني خوسيه انطونيو كاماتشو ان التعادلين السابقين قد يكونا "فأل خير"، مستندا في ذلك الى تعادل ساحل العاج في مباراتيها الاوليين في الدور الاول قبل ان تبلغ النهائي وتحرز اللقب في النسخة السابقة (2015).



وقال في هذا الصدد "اذا فزنا على الكاميرون سنتأهل. ساحل العاج احرزت اللقب الاخير بعد ان تعادلت في المباراتين الاوليين، وهذا قد يكون فأل خير لنا".



من جانبه، قال مدرب الكاميرون البلجيكي هوغو بروس "جئنا الى هنا ووضعنا هدفا اول هو تخطي الدور الاول".

وانتقد غروس اداء لاعبية في الشوط الاول من المباراة ضد غينيا بيساو (2-1)، وقال "في الشوط الاول لم يكن ينطبق علينا لقب الاسود التي لا تروض وانما الاسود القابلة للترويض".



واضاف "آمل الا نرى في المباريات المقبلة نسخة باهتة من هذا الشوط".



والتقى المنتخبان 6 مرات في جميع المسابقات (تصفيات كأس العالم وكأس الامم الافريقية وكأس افريقيا للمنتخبات المحلية)، ففازت الكاميرون 4 مرات آخرها 2-1 وديا في 2016، مقابل هزيمتين.



وتسعى الغابون الدولة المضيفة الى تحاشي ان تصبح رابع بلد منظم لكأس الامم الافريقية يغادر البطولة القارية بعد الدور الاول عندما تلتقي الكاميرون في مواجهة صعبة غدا الاحد ضمن منافسات المجموعة الاولى.



وكانت ثلاثة منتخبات خرجت من الدور الاول لدى تنظيمها البطولة وهي اثيوبيا في نسخة 1976، وساحل العاج 1984، وتونس عام 1994



على غرار الكاميرون، تبدو فرصة بوركينا فاسو التي تشارك للمرة العاشرة، اوفر من غينيا بيساو الوافدة لاول مرة في تاريخها الى النهائيات.



وتعرضت بوركينا لضربة قاسية في المباراة السابقة مع الغابون (1-1) حيث اصيب المهاجم جوناثان زونغو بقطع في الرباط الصليبي لركبته، والمهاجم الاخر جوناثان بيترويبا بتمزق عضلي، وسيغيبان لفترة طويلة.



لكن المدرب البرتغالي باول دوراتي يملك البدلاء لسد الفراغ، وهو مؤمن بتحقيق الفوز على غينيا بيساو وخطف احدى البطاقتين المؤهلتين.

وقال في هذا الخصوص "الامور مفتوحة على كل الاحتمالات، فكما ان الغابون تملك فرصة التأهل كذلك نحن".



وتتساوى الغابون وبوركينا فاسو تماما فتملك كل منهما نقطتين ولها هدفان ودخل مرماها هدفان.

بدوره، لم يفقد مدرب غينيا بيساو بيسارو كانديه الامل في التأهل، وقال "تبقى لنا مباراة وهذا يعطينا فسحة من الامل. علينا ان نفوز في اللقاء المقبل على بوركينا فاسو، وهذه هي الاستراتيجية الوحيدة".