غانا تتطلع لمكان في دور الثمانية

ليبرفيل - رويترز | Saturday, 21 January 2017 - 14:47 pm

سيقود ثاني فوز على التوالي في المجموعة الرابعة غانا للتأهل إلى دور الثمانية في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم لكن منافسها اليوم السبت منتخب مالي أثبت أنه خصم صعب المراس في بطولات سابقة.



وبلغت غانا - التي هزمت أوغندا 1-صفر في مباراتها الأولى - الدور قبل النهائي في اخر خمس نسخ للبطولة لكنها خسرت في مباراة المركز الثالث مرتين ضد مالي في 2012 و2013.



وافتتحت مالي البطولة بالتعادل بدون أهداف مع مصر لكنها تأمل أن يتعافى لاعب وسط موناكو الواعد آداما تراوري من أجل المباراة التي ستقام في بورت جنتيل بعد غيابه عن اللقاء الأول.



وقد يوفر تراوري السلاسة المطلوبة لربط دفاع مالي العنيد بهجومها رغم أن غانا تمتلك خبرة أكبر بكثير.



وتلتقي مصر مع أوغندا في المباراة الثانية في بورت جنتيل وهو لقاء سيكون بمثابة تقديم للمواجهة القادمة بينهما في تصفيات كأس العالم في وقت لاحق هذا العام.



ووجهت انتقادات للمنتخب المصري على أدائه الدفاعي في مباراته الافتتاحية بينما نالت أوغندا - العائدة لكأس الأمم بعد 39 عاما من الغياب - الاشادة على روحها القتالية أمام غانا.