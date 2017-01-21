مصر تنتظر استفاقة صلاح لعبور يوغندا

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 21 January 2017 - 14:53 pm

يواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت نظيره الأوغندي في ثاني جولات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية 2017 والتي تقام منافساتها بالجابون.



ويسعى الفراعنة لاستفاقة بقيادة نجم الفريق وروما الإيطالي محمد صلاح بعد تقديم أداء باهت في الجولة الأولى أمام مالي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، بينما سقطت أوغندا أمام غانا بهدف نظيف.



وتعود مصر للمشاركة في النهائيات الأفريقية بعد غياب استمر لثلاث دورات متتالية .



الجدير بالذكر ان مصر هي صاحبة الرقم القياسي في الفوز بلقب امم افريقيا بسبعة القاب متفوقة على غانا ببطولتين .