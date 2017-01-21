جالكا يريح لاعبي التعاون بعد تجاوز النجوم

الرياض - الرياضية | Saturday, 21 January 2017 - 15:08 pm

منح الروماني جالكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لاعبي فريقه راحة لمدة يوم عقب تاهلهم أمس للدور ثمن النهائي من كاس خادم الحرمين الشريفين وذلك بالفوز على فريق النجوم بهدف دون مقابل.





واشار الحساب الرسمي لنادي التعاون في موقع التواصل "تويتر" أن الفريق سيستأنف تدريباته مساء الأحد بملعب النادي.







وبنتظر أن يقابل التعاون الفائز اليوم من مباراة الرائد والجبلين التي ستلعب اليوم وذلك يوم الثلاثاء 7 فبراير.