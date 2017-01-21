قبضة الأخضر تطمح لتحقيق أفضل مرتبة في مونديال فرنسا 2017م

الرياض - الرياضية | Saturday, 21 January 2017 - 18:35 pm

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة اليد عند الساعة 4:00 من عصر غدٍ الأحد نظيره الأرجنتيني في مدينة برست الفرنسية في مواجهة تحديد المراكز من 17 إلى 20 ضمن منافسات بطولة العالم الـ25 لكرة اليد المقامة حالياً في فرنسا 2017.



ويسعى المنتخب السعودي لكرة اليد الذي انتقل من مدينة روان إلى برست الفرنسية في إنهاء مشاركتة في بطولة كأس العالم المقامة في فرنسا بتحقيق المركز الـ17 وتعويض خسارته بالصعود إلى دور الـ 16، حيث سيقابل في حال انتصاره الفائز من مواجهة تونس وبولندا .



وفي حال تجاوزت الكتيبة السعودية الأرجنتين يحقق الأخضر مكتسب جديد بالتقدم خطوة لتحقيق أفضل مركز في تاريخه، مقارنة مع المركز الـ 19 أفضل مركز تحقق مرتين أعوام 2003 و 2013 في المشاركات السبع الماضية التي بدأت من 1997م.



ويقابل أخضر اليد منتخب متمرس فهو يشارك للمرة الـ11 على التوالي من بعد أول تأهل تاريخي عام 1997 ويعتبر المركز الـ 12 أفضل مركز تحقق للأرجنتين في الأعوام 2011 و 2015.