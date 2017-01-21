بيان قدساوي: سنرفع لجهات لاتعتمد على تحديات وعلاقات شخصية ونهنئ الأهلي بتسجيل سعيد المولد

الخبر - الرياضية | Saturday, 21 January 2017 - 19:35 pm

أصدرت إدارة نادي القادسية بياناً إعلامياً اليوم تعقيباً على قرار لجنة الاحتراف برفض تسجيل المحترف البرازيلي إلتون خوزيه لصالح نادي القادسية مؤكدةً من جديد سلامة موقفها وموضحة أنها رفعت الأمر للجهات القضائية المتخصصة كما ورد في البيان.



وذكرت إدارة القادسية في بيانها الصادر اليوم :"تود إدارة نادي القادسية أن تطمئن محبي النادي وكل من ينشد العدالة وتطبيق القوانين من أبناء الوسط الرياضي، بأن موقفها القانوني في تسجيل اللاعب البرازيلي التون خوزيه سليم جداً، وبأن لديها الثقة الكاملة في تسجيله بعد رفع الاستئناف إلى الجهات القضائية المتخصصة، والتي لا تصدر قرارتها إلا بناء على لوائح وقوانين، وليست بناء على أهواء أو تحديات أو علاقات شخصية أو عهود قاطعة للأصدقاء والمقربين".



وأردفت إدارة القادسية في بيانها: "أكد مصدر مسؤول في النادي أن التأخر في حسم تسجيل اللاعب التون لأكثر من ١٥ يوما جاء لسببين، الأول هو أن هناك من كان يريد محاصرة نادي القادسية بعامل الوقت لأهداف نعرفها، أما السبب الثاني فهو عدم عرض القضية على أي جهة قانونية أو قضائية حتى يومنا هذا، حيث تمت المماطلة في حسم الموضوع و ظل النظر فيها خاضع لهوى ورغبة شخص واحد فقط وليس إلى اللوائح والقوانين، ونثق تماما أنه عندما يعرض الأمر على أي جهة قضائية سيحسم الأمر خلال ساعات لأن الحقيقة واضحة وضوح الشمس".



وأضاف البيان القدساوي : "أضاف المصدر المسؤول أن محامي اللاعب أشعر فيفا اعتباراً من اليوم السبت بشكل عاجل حيث سيصله الرد خلال اسبوع، كما أننا في نادي القادسية واللاعب بدأنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام جهات الإستئناف المحلية ضد القرار الغريب العجيب والمتوقع ممن أصدره، وكلنا ثقة في سلامة موقفنا وعدالة وإنصاف جهات الإستئناف".



وختم نادي القادسية بيانه بتهنئة النادي الأهلي على تسجيله للاعب سعيد المولد الذي انتهت بتسجيله السجالات الإعلامية التي نشأت آنذاك بين النادي الأهلي ولجنة الاحتراف: "وفي الختام نتقدم في إدارة نادي القادسية بخالص التهئنة والتبريكات إلى أشقائنا في النادي الأهلي بمناسبة تسجيل اللاعب الكبير سعيد المولد في كشوفات الفريق، وهذا إن دل على شئ فيدل على احترافية الأشقاء في الأهلي ، كما يدل أيضا على أن الباطل لا يعلو ولا يسود بل يصبح ضعيفا جدا أمام قوة القانون والرجال المخلصين المحنكين الذين يدعمون تطبيق القوانين وإرساء دعائم العمل المؤسسي".