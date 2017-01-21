الخليج يتأهل لملاقاة الفيصلي في ثمن نهائي كأس الملك

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 21 January 2017 - 18:04 pm

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضيفه العين بثمانية أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الامير سعودي بن جلوي الرياضية بالراكة لحساب دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين .



سجل للخليج كل من عبدالله السالم عند الدقيقة 8 و 62 وطلال مجرشي 14 و 52 وعبد الاله بخاري 32 وعلي لاجامي 34 وسانتوس 77 و 82 فيما سجل هدف العيون سعيد الزهراني عند الدقيقة 99 .



هذه النتيجة أهلت الخليج لملاقاة الفيصلي في الدور ثمن النهائي من البطولة .