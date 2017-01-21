إدارة الشباب تمدد عقد الصليهيم حتى 2020

الرياض - الرياضية | Saturday, 21 January 2017 - 19:47 pm

أعلنت إدارة الشباب مساء اليوم السبت عن تمديد عقد لاعب وسط الفريق الشبابي عبدالمجيد الصليهيم حتى عام 2020م.



وجاء ذلك عبر حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "مددت إدارة نادي الشباب عقد اللاعب عبدالمجيد الصليهم حتى عام 2020م".



ويذكر بأن الصليهيم قد شارك مع الشباب هذا الموسم في جميع لقاءات دوري جميل السعودي للمحترفين، بعد أن لعب 10 مباريات بشكل كامل، واستبدل في 5 مباريات، فيما استطاع الصليهم من خلال مشاركاته صناعة هدفين لفريقه هذا الموسم في الدوري.