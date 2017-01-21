كأس الملك : النصر يتجاوز الفيحاء برباعية ويتأهل لملاقاة النهضة

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 21 January 2017 - 20:09 pm

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ضيفه الفيحاء بأربعة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الامير فيصل بن فهد بالملز لحساب دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين .



سجل أهداف النصر كل من خالد الغامدي عند الدقيقة 15 وتوماساك د 47 وسامي النجعي د 72 ومحمد السهلاوي د 91 .



هذه النتيجة أهلت النصر للدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين حيث ينتظر أن يواجه النهضة يوم 24 فبراير المقبل .