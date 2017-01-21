بيان فتحاوي: شكراً للجنة الاحتراف.. وماضون في شكوى إلتون لـ "فيفا"

الأحساء - الرياضية | Saturday, 21 January 2017 - 20:14 pm

أصدرت إدارة نادي الفتح بياناً إعلامياً شكرت من خلاله اتحاد القدم ولجنة الاحتراف على صدور قرار تثبيت منع تسجيل لاعب الفتح السابق المحترف البرازيلي التون لصالح نادي القادسية.



وجاء نص البيان الذي أصدرته إدارة نادي الفتح مساء اليوم السبت: "تتقدم إدارة نادي الفتح بالشكر والتقدير لعادل عزت رئيس مجلس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارته المحترمين، وللجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، على صدور تثبيت منع تسجيل اللاعب إلتون جوزيه وحفظ حقوق النادي الأدبية والمعنوية والمالية".



ورأت إدارة الفتح في بيانها أن القرار فيه حفظ لحقوق الأندية: "إن هذا القرار هو حفظ لحقوق جميع الأندية من أطماع اللاعبين والتي تقع ضحيّتها بعض الأندية، ونسأل الله أن يعينهم لما فيه مصلحة الكرة السعودية".



وختم البيان الفتحاوي برسالة لجماهير النادي: "نود أن نؤكد لجماهير ومحبي النادي أننا ماضون لحفظ حقوق النادي المالية من خلال الشكوى التي تقدمنا بها سابقاً لدى الاتحاد الدولي "فيفا" وعن الضرر الذي وقع علينا من خلال العمل المشين الذي صدر من اللاعب إلتون".