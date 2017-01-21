روني يصبح الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد

AFP | Saturday, 21 January 2017 - 20:20 pm

أصبح واين روني أفضل مسجل في تاريخ مانشستر يونايتد الإنجليزي بتسجيله الهدف رقم 250 في مرمى ستوك سيتي (1-1)، اليوم السبت في المرحلة الـ22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز روني -31 عام- هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحطم الرقم السابق المسجل باسم بوبي تشارلتون (249).

وسجل روني 17 هدفاً في 77 مباراة مع فريقه السابق إيفرتون و250 هدفاً في 546 مباراة مع يونايتد و53 هدفاً لمنتخب إنجلترا في 119 مباراة دولية.

وأحرز مع يونايتد لقب الدوري 5 مرات في 2007 و2008 و2009 و2011 و2013 ودوري أبطال أوروبا في 2008.