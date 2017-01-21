المنقذ راموس يقود ريال مدريد لتعزيز صدارته

مدريد - (أ ف ب) | Saturday, 21 January 2017 - 20:33 pm

أحرز ريال مدريد لقب بطل الشتاء المعنوي في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه ملقا 2-1 اليوم السبت في المرحلة الـ19، واستعاد بهذا الفوز توازنه بعد خسارتين متتاليتين.



وسجل سيرخيو راموس هدفي ريال مدريد عند الدقيقة (35 و43)، وخوانبي (63) لملقا.



رفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة، وضمن البقاء في الصدارة لأن إشبيلية صاحب المركز الثاني (39 نقطة) وبرشلونة الثالث (38 نقطة) كانا ينتظران تعثر مدريد لاقتناص المركز الأول، ويحل إشبيلية وبرشلونة ضيفين على أوساسونا وأيبار يوم الأحد.



وتفادى فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالتالي الإحراج بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين، الأولى أمام إشبيلية بالذات 1-2 السبت الماضي في الدوري، والثانية أمام سلتا فيغو بالنتيجة ذاتها الأربعاء في ذهاب الدور ربع نهائي مسابقة الكأس.



وأوقفت خسارة إشبيلية سلسلة من 40 مباراة لريال مدريد من دون خسارة في مختلف المسابقات (رقم قياسي إسباني).



شارك في المباراة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن تعرض إلى إصابة طفيفة أثناء التدريبات، وغاب الظهير الأيمن الدولي داني كارباخال لإصابة عضلية في فخذه.



وكان كارباخال غاب عن مباراة سلتا فيغو الأربعاء، وذكرت تقارير أن الملاعب ستفتقده لمدة شهر، ما يجعل مشاركته في ذهاب ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي في 15 فبراير المقبل مشكوكا فيها.



وفاز إسبانيول على ضيفه غرناطة بثلاثة أهداف لرييس (10) وبياتي (32) ونافارو (48) مقابل هدف لبيريرا (23).



ويلعب لاحقاً الافيس مع ليغانيس وفياريال مع فالنسيا، ويلتقي الأحد أيضاً أتلتيك بلباو مع أتلتيكو مدريد وريال بيتيس مع سبورتينخ خيخون وريال سوسييداد مع سلتا فيغو.



- ترتيب فرق الصدارة:

1- ريال مدريد 43 نقطة من 18 مباراة

2- إشبيلية 39 من 18

3- برشلونة 38 من 18

4- أتلتيكو مدريد 34 من 18

5- ريال سوسييداد 32 من 18