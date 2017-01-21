غانا تهزم مالي بصعوبة وتتأهل لدور الـ8 بكأس الأمم

بورت جينتيل - رويترز | Saturday, 21 January 2017 - 20:58 pm

أحرز أسامواه جيان هدف الفوز لمنتخب غانا على مالي 1/0، لتضمن التأهل لدور الـ8 في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم السبت.



وأرسل جوردان أيو كرة عرضية من ناحية اليمين قابلها جيان - المنضم للأهلي الإماراتي على سبيل الإعارة - بضربة رأس قوية من مدى قريب في مرمى مالي بالدقيقة 20.



وضغطت مالي بقوة لمحاولة إدراك التعادل وأهدر موسى ماريجا ضربة رأس في بداية الشوط الثاني قبل أن يطيح بكرة أخرى أعلى المرمى.



وتألق رزاق بريمه حارس غانا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي وأنقذ تسديدة من مدى قريب من المهاجم البديل خليفة كوليبالي قبل أن يتصدى لمحاولة خطيرة أخرى من بكاري ساكو في الوقت بدل الضائع.



وأصبح رصيد غانا - التي فازت بهدف على أوغندا في الجولة الافتتاحية - 6 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الرابعة بينما تجمد رصيد مالي عند نقطة واحدة.



وتملك مصر نقطة واحدة وستلعب مع أوغندا متذيلة الترتيب دون رصيد في وقت لاحق اليوم.



وسبق أن ضمنت السنغال متصدرة المجموعة الثانية التأهل أيضا لدور الثمانية بعدما حققت الانتصار في أول جولتين بينما ستحسم الجولة الثالثة باقي المنتخبات المتأهلة.