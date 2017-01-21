العابد يعود للهلال.. والإدارة تحتفي بنجل عطيف

الرياض - الرياضية | Saturday, 21 January 2017 - 18:32 pm

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عصر اليوم السبت مرانه الرئيس؛ تحضيرًا لمواجهة نظيره الوحدة، عند الساعة الـ6:15 من مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" بالرياض، ضمن لقاءات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



وركز الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني للفريق في المران على الجانبين الفني والتكتيكي، إذ طبق الجهاز الفني في بداية التدريب عدداً من تدريبات التسديد على المرمى والكرات العرضية، قبل أن يفرض الأرجنتيني مناورة على كامل مساحة الملعب، مع فريق شباب الهلال، طبق خلالها التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الوحدة.



وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب نواف العابد، في حين تواجد اللاعب مجاهد المنيع في عيادة بوبا العربية بمقر النادي، وذلك بعد أن أجرى عملية الرباط الصليبي.



من جهة أخرى، أقامت إدارة كرة القدم بالنادي بعد نهاية مران الفريق عصر اليوم احتفالاً للاعب الفريق عبدالله عطيف؛ بمناسبة قدوم مولوده البكر، فيما قرر الجهاز الفني بالفريق إغلاق تمرين يوم غد الأحد تحضيراً لمواجهة نظيره الوحدة.



من جانب آخر تواجد عصر اليوم بمقر النادي عدد من أحفاد عبدالعزيز الراجحي، حيث تسلّموا بطاقات موج الهلال من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد إتمامهم إجراءات الاشتراك في البطاقات.