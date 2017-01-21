فيصل بن تركي: لدينا من هو أفضل من الفرج.. ونريد زيادة التسريبات

الرياض - الرياضية | Saturday, 21 January 2017 - 23:04 pm

نفى الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر في تصريح بعد مباراة فريقه اليوم مع الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين الأخبار المتداولة عن مفاوضتهم للاعب وسط فريق الاتفاق محمد كنو مؤكداً أن النصر لايفكر حالياً في التعاقد مع أي لاعب محلي أو أجنبي.



وأوضح رئيس النصر أن كنو مرتبط بعقد مع الاتفاق وأنهم لم يفكروا في التعاقد معه :"محمد كنو لاعب ممتاز، لكنه مرتبط بعقد مع ناديه، وفي الفترة الحالية لا نفكر بالتعاقد مع لاعب محلي أو أجنبي".



وتطرق رئيس النصر أيضا للأنباء التي تتحدث عن رغبة نصراوية في التفاوض مع سلمان الفرج لاعب وسط فريق الهلال موضحاً عدم حاجة النصر لخدمات الفرج: "الفرج لاعب كبير ومرتبط بعقد مع الهلال، لكننا لا نحتاجه في الوقت الحالي، لدينا الجبرين وغالب والنجعي والدوسري".



وكشف رئيس النصر في تصريحه بعد المباراة أن ناديه أنهى أغلب القضايا المتعلقة به لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موضحاً بأنه لم يتبقى سوى قضية واحدة سيتم حلها قريباً ،على حد قوله، مضيفاً :"أغلقنا أغلب القضايا لدى لجنة الانضباط في فيفا ولم تتبقى سوى قضية واحدة وجهزنا المبلغ المطلوب لإغلاقها، وبإذن الله لن تكون هناك عقوبات على نادي النصر، وخلال سنتين سيكون النادي في أفضل حال".



وتطرق فيصل بن تركي إلى تجديد عقد لاعب النصر عوض خميس مؤكداً بأنهم في إدارة النادي سيسعون لتمديد عقده : "إلى الآن لم يدخل اللاعب الفترة الحرة، ونسعى بكل قوة لتمديد عقده".



وأجاب رئيس نادي النصر في تصريحه على سؤال حول من سيشغل منصب نائب الرئيس بعد استقالة النائب السابق عبدالله العمراني مؤكداً أن التعيين ربما يتأخر إلى نهاية الموسم : "إنهم في مجلس الإدارة ليسوا مستعجلين على تعيين نائب رئيس، ونستطيع أن نكمل إلى نهاية الموسم بدون نائب رئيس".



واختتم الأمير فيصل بن تركي حديثه بتعليقه على تسريب بعض الوثائق التي تخص ناديه في وسائل التواصل الاجتماعي موضحاً: "لن يؤثر ذلك علينا، نريد أن تزيد تلك التسريبات ليزيد حجم الملف الخاص بها لدى المحامي الموكلة له القضية".