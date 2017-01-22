تسجيل السوري خريبين يكلف الهلال 20 مليونًا

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Sunday, 22 January 2017 - 00:00 am

ينتظر أن تسلم إدارة نادي الهلال الحوالات البنكية للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين حتى نهاية نوفمبر الماضي بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال اليومين المقبلين؛ ليتمكن النادي من تسجيل لاعبيه الجدد.

وأكدت إدارة النادي أنها ستقوم بإيداع المبالغ في حسابات اللاعبين فور تلقيها الدعم المالي الذي وعد به أعضاء الشرف، بعد الاجتماع الشرفي الأخير الذي عقد مساء الاثنين الماضي، حيث تبلغ متأخرات رواتب اللاعبين قرابة عشرين مليون ريال.

وكان الأمير مشعل بن عبدالله عضو شرف النادي أودع الأسبوع الماضي ثلاثة ملايين ريال في خزينة النادي، بعد الاجتماع الشرفي.

إلى ذلك، ستستفيد الإدارة الهلالية من قيمة انتقال ناصر الشمراني للعين الإماراتي في سداد عدد من الالتزامات المالية على النادي، حيث بلغت قيمة انتقال اللاعب قرابة مليون دولار أمريكي.

وفِي ذات السياق، يسلم الهلاليون قيمة التعاقد مع السوري عمر خريبين لستة أشهر على سبيل الإعارة على دفعتين لنادي الظفرة الإماراتي، وبلغت قيمة الصفقة قرابة مليون و800 ألف دولار، وفي حال نجاح اللاعب سيتم التجديد معه لعام آخر.