نادي الفروسية نموذج رائع

| Sunday, 22 January 2017 - 00:00 am

عبر الشاعر خالد المريخي الذي حل ضيفا على كرنفال كؤوس الملوك عن سعادته بما شاهده في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية وأوضح لـ"الرياضية" قائلاً: "أنا فخور لحضوري هذا الكرنفال الرائع وهذه المناسبة الغالية التي تدل على الوفاء تجاه ملوك وأمراء هذه البلاد الغالية على ماقدموه"، وأضاف: "استمتعت بهذه الأجواء الجميلة والفعاليات المصاحبة وسأكرر الزيارة مستقبلاً نظرا لما شاهدته في هذا النادي الذي يعد مفخرة للجميع ونموذجا رائعا على مستوى العالم من حيث الاهتمام بهذه الرياضة الأصيلة".

واعتبر المريخي وجود منشأة بهذه الإمكانيات هو مدعاة للفخر بالإضافة إلى توفيرها لخيارات ترفيهية لجميع إفراد الأسرة.

وفي نهاية حديثه شكر المريخي الأمير متعب بن عبدالله على الدعوة الكريمة وإتاحة الفرصة له للمشاركة في كرنفال كؤوس الملوك.