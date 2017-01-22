ليمان ونشمية والمظهور والنجم الفائز تطير بالكؤوس

الرياض ـ حواس العايد | Sunday, 22 January 2017 - 00:00 am

اختتمت مساء أمس السبت فعاليات كرنفال كؤوس الملوك الذي ينظمه نادي الفروسية في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للعام الثاني على التوالي، بأربعة سباقات رئيسية بداية من الأشواط: السابع والثامن والتاسع والعاشر، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة.

وكان الشوط السابع على كأس الملك خالد بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ على مسافة 2000 متر، الإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الأولى) العمر أربع سنوات، تحت رعاية الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، حيث حقق الجواد (ليمان) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ المركز الأول في زمن (2.04.89)، وسلم الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، كأس الملك خالد بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، كما تسلم الخيال كاميلو اوسبينا السوط الذهبي، فيما تسلم المدرب بدر سعود رزيق الدرع والجلال.



الشوط الثامن

فيما كان الشوط الثامن على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ على مسافة 1600 متر، أفراس الإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الأولى) العمر ثلاث سنوات، تحت رعاية الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، حيث حققت الفرس (نشمية) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ المركز الأول في زمن (1:39.59)، وسلم الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، كأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، كما تسلم الخيال مايكل برزلونا السوط الذهبي، فيما تسلم المدرب نيكولاس بكالارد الدرع والجلال.



الشوط التاسع

أما الشوط التاسع فكان على كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ على مسافة 1600 متر، الإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الأولى) العمر أربع سنوات فأكثر، تحت رعاية الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، حيث حقق الجواد (المظهور) للأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، المركز الأول في زمن (1:38.12)، وسلم الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ للأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، كما تسلم الخيال وجبرتو راموس السوط الذهبي، كما تسلم الدرع والجلال.



الشوط العاشر

بينما كان مسك ختام كرنفال كؤوس الملوك في الشوط العاشر على كأس الملك سعود بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ على مسافة 2000 متر، الإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الأولى) العمر أربع سنوات فأكثر، حيث حقق الجواد (النجم الفائز) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ المركز الأول في زمن (2.04.55)، وسلم الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، كأس الملك سعود بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، فيما سلم الأمير المنتصر بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، الخيال مايكل برزلونا السوط الذهبي، فيما تسلم المدرب بدر سعود رزيق الدرع والجلال.

وسلم سعد بن مشرف المسؤول الإداري لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، سعد بن مشرف جائزة أفضل مدرب وهي عبارة عن سيارة مقدمة من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، للمدرب بدر سعود رزيق الفائز بأفضل مدرب خلال كرنفال كؤوس الملوك الثاني.

كما فاز بجائزة أفضل خيال ألكسيس مورينو وهي عبارة عن سيارة مقدمة من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.