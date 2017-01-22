توزيع 4 سيارات

| Sunday, 22 January 2017 - 00:00 am

شهدت انطلاقة الكرنفال تفاعلا كبيرا وحضورا مميزا خصصت له إدارة النادي أربع سيارات للحضور الجماهيري مقدمـة من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.. كما كان للفلكلور الشعبي حضوره في الكرنفال بمشاركة فرقة موسيقى الحرس الوطني التي قدمت عدداً من المقطوعات الوطنية.

وشاركت الفرقة الشعبية بتقديم عدد من الألوان الشعبية بالإضافة إلى استخدام شـاشات LED متنـقـلة لعرض السباق والفعاليات المصاحبة للجمهور في المواقف الخارجـية وساحـات قـسم العائلات.

ولفت الأنظار في مدخل منصة السباق إقامة معرض رسـومـات الخـيل وتضمن 12 لوحة داخل بهـو المنصة. وأبدت الفنانة هند السبيعي سعادتها بالمشاركة في كرنفال يحمل أسماء غالية على الشعب السعودي.. وقالت السبيعي: "إن هذه المشاركة نعبر من خلالها عن الحب للخيالة التي طالما كانت مفخرة للعرب وموضع عزة في التاريخ وشهد الكرنفال تخصيص ركن للرسومات العامة ممثلة بالنـحت، والـرسـم الجداري، والرسم بالرصاص أو الفـحم بالإضافة إلى الرسم بأدوات مختـلفة كما تم تخصيص ركن لرسومـات الأطفال من خلال (التـلـوين، ورسم الخيل)، ولم ينس القائمون على الحفل "جنودنا" المرابطين عبر لوحة لكتابة رسائل لهم، وفعاليات ترفيهية للأطفال.