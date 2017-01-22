رسمياً.. “الاحتراف” ترفض قيد إلتون.. والقادسية يصعّد

الرياض ـ إبراهيم الجريس | Sunday, 22 January 2017 - 00:00 am

رفضت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً أمس السبت قيد البرازيلي إلتون جوزيه في كشوفات نادي القادسية.

وأرسلت الأمانة العامة باتحاد القدم خطاباً عاجلاً لنادي القادسية في تمام الساعة الثانية ظهراً، أشارت فيه إلى أن لجنة الاحتراف رفضت الطلب المرفوع في نظام مطابقة انتقالات اللاعبين المحلي (TMS)، وبناء على التعميم الصادر ضد اللاعب في مطلع نوفمبر الماضي، والذي صادق عليه مجلس إدارة اتحاد القدم السابق برئاسة أحمد عيد.

وتضمن التعميم المرسل إلى جميع الأندية السعودية المحترفة يوم التاسع من نوفمبر الماضي منع البرازيلي إلتون جوزيه من التعاقد مع أي ناد داخل السعودية، إلا بموافقة خطية من نادي الفتح، وذلك بعد النظر في الشكوى التي تقدمت بها إدارة الفتح ضد اللاعب، على خلفية النزاع الذي تفجر بينهما في يوليو الماضي، حينها فسخ إلتون جوزيه العقد الساري، مفضلاً الذهاب إلى تمثيل فريق مسيمير القطري.

لكن نادي القادسية أعلن تعاقده مع إلتون جوزيه (30 عاماً) مطلع يناير الجاري، متجاهلاً ما جاء في التعميم الصادر بشأن اللاعب، حينها أصدرت إدارة القادسية بياناً إعلامياً قالت فيه "إنها لم تُقدم على الخطوة إلا بعد الرجوع إلى ثلاثة محامين دوليين؛ وجميعهم أكدوا سلامة موقف النادي".

وشكل اتحاد القدم ممثلاً برئيسه الجديد عادل عزت لجنة لدراسة القضية، وبدأت أعمالها يوم الخميس الماضي، قبل أن ترفع توصيتين أمس الأول الجمعة إلى أعضاء مجلس اتحاد القدم، حينها اختار الأعضاء التوصية الأولى التي تضمنت منح لجنة الاحتراف كامل الأحقية في اتخاذ القرار، مع أهمية مراعاة جانب إعطاء الأطراف المتضررة صلاحية اللجوء إلى أي جهة قضائية محلياً وخارجياً، فيما شملت التوصية الثانية الموافقة على قيد اللاعب، بناءً على الطلب الذي تقدم به نادي القادسية قبل أكثر من 10 أيام.

وجاء قرار لجنة الاحتراف أمس ليغلق ملف القضية التي أشعلت الأوساط الرياضية المحلية طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، فيما سرت أنباء أمس السبت عن توجه نادي القادسية نحو التصعيد إلى مركز التحكيم الرياضي، ولجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).