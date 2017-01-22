اجتماع أنجوس يحدد البديل

الدمام ـ حماد الدوسري | Sunday, 22 January 2017 - 00:00 am

عجلت إدارة نادي القادسية أمس السبت بعقد اجتماع خاص بالبرازيلي هيليو أنجوس مدرب فريقها الأول لكرة القدم، لمناقشته في الأسماء البديلة لمواطنه إلتون جوزيه، والذي رفضت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم قيده في كشوفات النادي.

جاء ذلك بعدما أرسلت الأمانة العامة باتحاد القدم خطاباً عاجلاً لنادي القادسية في تمام الساعة الثانية ظهراً، أشارت فيه إلى أن لجنة الاحتراف رفضت الطلب المرفوع لقيد اللاعب إلتون جوزيه في نظام مطابقة انتقالات اللاعبين المحلي (TMS)، وذلك بناء على التعميم الصادر ضد اللاعب في مطلع نوفمبر الماضي، والذي صادق عليه مجلس إدارة اتحاد القدم السابق برئاسة أحمد عيد.

ووفقاً لمصادر خاصة بـ"الرياضية"، فإن إدارة الرئيس معدي الهاجري تحاول حسم ملف اللاعب البديل قبل إغلاق فترة تسجيل اللاعبين المحترفين الشتوية يوم الثلاثاء بعد المقبل (31 يناير الجاري).

يشار إلى التعميم المرسل إلى جميع الأندية السعودية المحترفة يوم التاسع من نوفمبر الماضي ضد اللاعب إلتون جوزيه تضمن منعه من التعاقد مع أي ناد داخل السعودية، إلا بموافقة خطية من نادي الفتح، وذلك بعد النظر في الشكوى التي تقدمت بها إدارة الفتح ضد اللاعب، على خلفية النزاع الذي تفجر بينهما في يوليو الماضي، حينها فسخ إلتون جوزيه العقد الساري، مفضلاً الذهاب إلى تمثيل فريق مسيمير القطري.