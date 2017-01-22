هذه نتيجة الأهواء.. ووعود الأصدقاء

الدمام ـ حماد الدوسري | Sunday, 22 January 2017 - 00:00 am

قابلت إدارة نادي القادسية قرار رفض لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم قيد البرازيلي إلتون جوزيه في كشوفات النادي بغضب شديد، وأصدرت بياناً إعلامياً شديد اللهجة أمس السبت، قالت فيه "إنها ستلجأ إلى الجهات القانونية المتخصصة لنقض القرار ".

وأشارت إدارة القادسية في بيانها إلى أن رفض قيد البرازيلي إلتون جوزيه جاء وفق الأهواء، ووعود الأصدقاء، قبل أن تطمئن جماهيرها على قانونية موقفها.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم وافق مطلع نوفمبر الماضي على توصية لجنة الاحتراف، وأرسل تعميماً للأندية يقضي بمنع البرازيلي إلتون جوزيه من التعاقد مع أي ناد داخل السعودية، إلا بموافقة خطية من نادي الفتح.

لكن نادي القادسية أعلن تعاقده مع إلتون جوزيه (30 عاماً) مطلع يناير الجاري، متجاهلاً ما جاء في التعميم الصادر بشأن اللاعب، حينها أصدر بياناً إعلامياً قال فيه "إنه لم تُقدم على الخطوة إلا بعد الرجوع إلى ثلاثة محامين دوليين؛ وجميعهم أكدوا سلامة موقف النادي".

وبالعودة إلى بيان القادسية، فإنه حمل اتهام لجنة الاحتراف بتعمد الإضرار بالنادي، عبر تأخير البت في مسألة قيد اللاعب.

وأوضح البيان أن محامي اللاعب إلتون جوزيه خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكل عاجل أمس الأول الجمعة، وعلى أن يصله الرد الرسمي خلال أسبوع.

وينتظر أن تغلق فترة التسجيل الشتوية أبوابها بنهاية يوم الثلاثاء بعد المقبل (31 يناير الجاري)، فيما تسارع إدارة القادسية خطواتها لنقض قرار الاحتراف، والحصول على شرعية قيد اللاعب في الكشوفات.

وختمت إدارة القادسية بيانها بتهنئة النادي الأهلي على تمكنه من تسجيل اللاعب سعيد المولد، والذي دخل في نزاع تعاقدي مع نادي الاتحاد في أغسطس عام 2015، مبينة أن هذا الإجراء يدل على احترافية النادي الأهلي.