لن نتخلى عن حقوقنا

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Sunday, 22 January 2017 - 00:00 am

كشفت إدارة نادي الفتح أنها ستواصل متابعة مطالباتها المرفوعة ضد البرازيلي إلتون جوزيه اللاعب السابق لفريقها الأول لكرة القدم، بحثاً عن حفظ حقوق النادي الأدبية والمعنوية والمالية.

وأشادت إدارة الرئيس أحمد الراشد أمس السبت بقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، والمتضمن رفض قيد اللاعب إلتون جوزيه في كشوفات نادي القادسية، بناء على التعميم الصادر ضد اللاعب في مطلع نوفمبر الماضي، والذي صادق عليه مجلس إدارة اتحاد القدم السابق برئاسة أحمد عيد.

ونص التعميم المرسل إلى جميع الأندية السعودية المحترفة يوم التاسع من نوفمبر الماضي على منع البرازيلي إلتون جوزيه من التعاقد مع أي ناد داخل السعودية، إلا بموافقة خطية من نادي الفتح، وذلك بعد النظر في الشكوى التي تقدمت بها إدارة الفتح ضد اللاعب، على خلفية النزاع الذي تفجر بينهما في يوليو الماضي، حينها فسخ إلتون جوزيه العقد الساري، مفضلاً الذهاب إلى تمثيل فريق مسيمير القطري.

وقالت إدارة الفتح في بيان إعلامي رسمي "إن القرار يحفظ حقوق جميع الأندية من أطماع اللاعبين والتي تقع ضحيتها بعض الأندية ".